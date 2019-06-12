Мбаппе: сейчас не время говорить о переходе в «Реал»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над национальной командой Андорры (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал возможный переход в мадридский «Реал».
«Сейчас не время говорить о «Реале». Вы всегда спрашиваете меня об этом, но не сейчас», — приводит слова Мбаппе Marca.
Ранее сообщалось, что отец 20-летнего нападающего уже работает над трансфером сына в «Королевский клуб». Француза не устраивает его роль в команде. По мнению футболиста, он находится на одном уровне с главной звездой парижан Неймаром и должен иметь те же привилегии, что и бразилец. Также Мбаппе хочет получать те же € 36 млн в год, что и самый высокооплачиваемый игрок команды. Сумма трансфера игрока в «Реал» должна составить порядка € 230 млн.
В завершившемся сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне. На его счету 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
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