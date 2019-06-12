Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может в ближайшее время стать футболистом «Пари Сен-Жермен», утверждает Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По словам журналиста, в настоящий момент стороны ведут переговоры о трансфере, которые находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. В обсуждении сделки принимает участие агент 19-летнего игрока Мино Райола, который сейчас находится в Париже.
Отмечается, что главным и единственным конкурентом «ПСЖ» в борьбе за де Лигта является «Барселона», однако в настоящий момент парижане значительно опережают сине-гранатовых.
В завершившемся сезоне Матейс принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых стал автором 3 забитых мячей. Также на его счету 3 гола в 17 встречах Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2021 года.
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