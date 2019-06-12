Гюндоган: возвращение в «Боруссию»? Ничего не могу сказать
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не думает о смене клуба. Ранее СМИ сообщали о желании немца вернуться в дортмундскую «Боруссию». «Сити», в свою очередь, не желает отпускать игрока.
«На тему своего возвращения в «Боруссию» я ни с кем даже не общался, поэтому ничего сказать не могу. Да, у меня остался лишь год контракта с «Манчестер Сити», но клуб готов его продлить. Нельзя сказать, что я так сильно хочу уехать из Англии», — цитирует Гюндогана Kicker.
В английской Премьер-лиге сезона-2018/19 28-летний Гюндоган провёл 31 матч в футболке «Манчестер Сити» (23 — в основе). На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Кроме того, Илкай отметился тремя жёлтыми карточками.
«Манчестер Сити» не отпустит Гюндогана в другой клуб
- 12 июня 2019
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
08:50
-
08:37
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:25
-
04:59
-
04:50
-
04:42
-
03:55
-
03:41
-
03:24
-
02:42
-
02:28
-
01:59
-
01:46
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:29
-
00:24
Партнерский контент