Гюндоган: возвращение в «Боруссию»? Ничего не могу сказать

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что не думает о смене клуба. Ранее СМИ сообщали о желании немца вернуться в дортмундскую «Боруссию». «Сити», в свою очередь, не желает отпускать игрока.



«На тему своего возвращения в «Боруссию» я ни с кем даже не общался, поэтому ничего сказать не могу. Да, у меня остался лишь год контракта с «Манчестер Сити», но клуб готов его продлить. Нельзя сказать, что я так сильно хочу уехать из Англии», — цитирует Гюндогана Kicker.



В английской Премьер-лиге сезона-2018/19 28-летний Гюндоган провёл 31 матч в футболке «Манчестер Сити» (23 — в основе). На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Кроме того, Илкай отметился тремя жёлтыми карточками.

«Манчестер Сити» не отпустит Гюндогана в другой клуб