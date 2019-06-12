Игрок сборной Андорры скинул капюшон с Мбаппе, француз не оценил шутку

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не оценил чувство юмора футболиста Андорры после матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, который состоялся накануне, 11 июня, в городе Андорра-ла-Велья и завершился победой его команды со счётом 4:0.



После окончания встречи 20-летний форвард остановился в микст-зоне, чтобы пообщаться с журналистами. Один из игроков хозяйской команды, проходя мимо Килиана, решил пошутить и скинул с него капюшон. Мбаппе шутка не понравилась и он попытался высмотреть обидчика среди уходящих футболистов, однако в ситуацию вмешался его партнёр по сборной Антуан Гризманн.



Видео доступно в «твиттере» издания L’Equipe.



Франция после четырёх туров отбора Евро-2020 занимает первое место в группе H с 9 очками в активе, Турция — на втором месте, Исландия — третья, Албания — четвёртая, Молдавия — на пятом месте, а Андорра занимает последнее, шестое место.

