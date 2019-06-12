«Милан» нацелился на Ловрена
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в Италию в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации издания, в услугах хорвата всерьёз заинтересован «Милан», который намерен усилить сразу несколько линий опытными футболистами в межсезонье. Представители россонери уже успели пообщаться с окружением Ловрена.
29-летний защитник защищает цвета «Ливерпуля» с 2014 года после выступлений в составе загребского «Динамо», «Лиона» и «Саутгемптона». С красными Деян стал победителем Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона. Со сборной Хорватии, в которую он вызывается с 2009 года, Ловрен добрался до финала чемпионата мира – 2018, проходившего в России в прошлом году.
Каррагер: «Ливерпулю» нужно продать Ловрена, если поступит хорошее предложение
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