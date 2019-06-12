Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов покинуть туринский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянского журналиста Адама Дигби.
Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. Клуб перешёл на игровую схему 4-3-3, в результате чего Пауло начал значительно меньше выходить на поле. Если же он и появляется в игре, то располагается на непривычной для себя позиции правого флангового нападающего.
В итальянской Серии А сезона-2018/19 Дибала провёл 30 матчей в футболке «Ювентуса» (24 — в основном составе). На его счету 5 забитых мячей и 4 результативные передачи.
Основными претендентами на Пауло считаются «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
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