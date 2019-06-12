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«Ливерпуль» отказывается платить € 80 млн за форварда «Лилля» Пепе

«Ливерпуль» отказывается платить € 80 млн за форварда «Лилля» Пепе
Футбол / Англия 0

Нападающий французского «Лилля» Николя Пепе, вероятно, не станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает Evening Standard.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» не готов платить за 24-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара € 80 млн. К тому же, ранее сам футболист заявлял о желании переехать в чемпионат Испании.

В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно от уходе из «Ливерпуля» форварда Дэниеля Старриджа. В распоряжении Юргена Клоппа осталось четыре форварда: Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино и Дивок Ориги.

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