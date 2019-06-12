Фердинанд объяснил, почему считает Лэмпарда идеальным тренером для «Челси»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что «Челси» должен назначить на пост главного тренера экс-полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, в настоящий момент возглавляющего «Дерби Каунти».
«Фрэнк – идеальный вариант для «Челси». Я буду очень удивлён, если они выберут кого-то ещё. Клуб уже пробовал назначать известных тренеров. Не хочу сказать ничего плохого об Аллегри, он показал невероятный результат в «Ювентусе», но у «Челси» уже были Анчелотти, Конте, Сарри и Моуринью. Все они известны своими достижениями, но по итогу не задержались в клубе. Что выберет «Челси»? Продолжить тратить кучу денег на тренеров, которым в итоге приходится платить отступные после двух лет работы, или назначить человека, которого любят болельщики?
Многие говорят об опыте, которого якобы нет у Лэмпарда, но насколько опытным был Гвардиола, когда он возглавил «Барселону»? Он тренировал молодёжную команду. Не думаю, что Фрэнк не выдержит давления со стороны больших игроков. Он знает «Челси» и самих футболистов, и вся команда будет его уважать», — цитирует Фердинанда Mirror.
- 12 июня 2019
-
11:14
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
08:50
-
08:37
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:25
-
04:59
-
04:50
-
04:42
-
03:55
-
03:41
-
03:24
-
02:42
-
02:28
-
01:59
-
01:46
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:48