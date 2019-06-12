Фердинанд объяснил, почему считает Лэмпарда идеальным тренером для «Челси»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил мнение, что «Челси» должен назначить на пост главного тренера экс-полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, в настоящий момент возглавляющего «Дерби Каунти».



«Фрэнк – идеальный вариант для «Челси». Я буду очень удивлён, если они выберут кого-то ещё. Клуб уже пробовал назначать известных тренеров. Не хочу сказать ничего плохого об Аллегри, он показал невероятный результат в «Ювентусе», но у «Челси» уже были Анчелотти, Конте, Сарри и Моуринью. Все они известны своими достижениями, но по итогу не задержались в клубе. Что выберет «Челси»? Продолжить тратить кучу денег на тренеров, которым в итоге приходится платить отступные после двух лет работы, или назначить человека, которого любят болельщики?



Многие говорят об опыте, которого якобы нет у Лэмпарда, но насколько опытным был Гвардиола, когда он возглавил «Барселону»? Он тренировал молодёжную команду. Не думаю, что Фрэнк не выдержит давления со стороны больших игроков. Он знает «Челси» и самих футболистов, и вся команда будет его уважать», — цитирует Фердинанда Mirror.



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