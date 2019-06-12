РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам, Казань — к «северным»

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на «северные» и «южные».



«Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно «южные» и «северные» города. К «южным» мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх «южных» городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.



Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию северных. Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги», — сказал Дагаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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