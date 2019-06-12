Вудворд продолжит отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось со стратегией на ближайшее время, сообщает Daily Mail.



По информации издания, боссы «красных дьяволов» приняли решение продолжить доверять трансферные вопросы вице-президенту клуба Эду Вудворду, действия которого ранее неоднократно подвергались критике. При этом в «Юнайтед» отказались от идеи приглашения спортивного директора.



Не исключено также, что манкунианцы создадут трансферный комитет, который будет помогать Вудворду осуществлять сделки.



«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 38 матчах. Отставание «красных дьяволов» от зоны Лиги чемпионов составило пять очков, а от первой строчки — 32 очка.



Ван Гал: Вудворд — человек с нулевым пониманием футбола