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Вудворд продолжит отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Вудворд продолжит отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось со стратегией на ближайшее время, сообщает Daily Mail.

По информации издания, боссы «красных дьяволов» приняли решение продолжить доверять трансферные вопросы вице-президенту клуба Эду Вудворду, действия которого ранее неоднократно подвергались критике. При этом в «Юнайтед» отказались от идеи приглашения спортивного директора.

Не исключено также, что манкунианцы создадут трансферный комитет, который будет помогать Вудворду осуществлять сделки.

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 38 матчах. Отставание «красных дьяволов» от зоны Лиги чемпионов составило пять очков, а от первой строчки — 32 очка.

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