Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон не помог своей команде в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Бельгией (0:3) из-за травмы.



Как сообщает Liverpool Echo, 25-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель.



Робертсон на клубном уровне защищает цвета «Ливерпуля». В стан красных он перебрался в 2017 году из «Халл Сити», ранее выступал на родине за «Куинз Парк» и «Данди Юнайтед». В минувшем сезоне Эндрю принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 11 результативных передач, а также получил 4 жёлтые карточки.



«Ливерпуль» по итогам первенства занял второе место, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». При этом мерсисайдцы добились победы в Лиге чемпионов, в финале оказавшись сильнее другой английской команды – «Тоттенхэм Хотспур».

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