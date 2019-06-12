Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
«На меня вышел коллега, сообщил об желании «Динамо» и спросил, интересно ли это нам. Я ответил, что да. «Лугано» уведомлено на этот счёт. Мы получили разрешение на ведение переговоров. Диалог идёт последние три недели. Сейчас это наш приоритет. Карлиньос уже изучает «Динамо» в интернете. Видел фотографии Москвы, стадиона, базы…
Как давно «Динамо» интересуется Карлиньосом? Больше года следит. Прошлым летом его просматривали, но тогда у Карлиньоса случилась очень тяжёлая ситуация, связанная с братом. Это затронуло всю семью. Карлиньос уехал в Бразилию. «Динамо» выжидало немного. Затем он вернулся к выступлениям за «Лугано», и этот сезон у него получился отличным», — сказал Аффонсу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 12 июня 2019
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