Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.



«На меня вышел коллега, сообщил об желании «Динамо» и спросил, интересно ли это нам. Я ответил, что да. «Лугано» уведомлено на этот счёт. Мы получили разрешение на ведение переговоров. Диалог идёт последние три недели. Сейчас это наш приоритет. Карлиньос уже изучает «Динамо» в интернете. Видел фотографии Москвы, стадиона, базы…



Как давно «Динамо» интересуется Карлиньосом? Больше года следит. Прошлым летом его просматривали, но тогда у Карлиньоса случилась очень тяжёлая ситуация, связанная с братом. Это затронуло всю семью. Карлиньос уехал в Бразилию. «Динамо» выжидало немного. Затем он вернулся к выступлениям за «Лугано», и этот сезон у него получился отличным», — сказал Аффонсу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Похоже, в РПЛ появится новый бразилец. Сделка вот-вот случится Он оказался бы в «Шапекоэнсе», если бы не крушение самолета.