«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsApp

Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня. Интересно то, как анонсировал это событие президент «островитян» — Томазо Джулини опубликовал скриншот переписки с футболистом из WhatsApp в своём «твиттере».

— Мы же договорились?



— Да!



— Супер, Чига, теперь мы в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.



— Спасибо, през, начало положено.



— Жду тебя завтра на подписании контракта.



32-летний Чигарини провёл в «Кальяри» один сезон — ранее он выступал за «Сампдорию». В итальянской Серии А сезона-2018/19 он провёл 25 матчей (20 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету 9 жёлтых карточек.