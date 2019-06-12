«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsApp
Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня. Интересно то, как анонсировал это событие президент «островитян» — Томазо Джулини опубликовал скриншот переписки с футболистом из WhatsApp в своём «твиттере».
— Мы же договорились?
— Да!
— Супер, Чига, теперь мы в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.
— Спасибо, през, начало положено.
— Жду тебя завтра на подписании контракта.
32-летний Чигарини провёл в «Кальяри» один сезон — ранее он выступал за «Сампдорию». В итальянской Серии А сезона-2018/19 он провёл 25 матчей (20 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету 9 жёлтых карточек.
- 12 июня 2019
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