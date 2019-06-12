Йович прошёл медосмотр перед презентацией в качестве игрока «Реала»

Новичок мадридского «Реала» нападающий Лука Йович успешно прошёл медицинское обследование в одной из клиник в столице Испании, сообщает пресс-служба «сливочных».
В скором времени на домашнем стадионе «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу» начнётся мероприятие, в ходе которого 21-летний серб будет представлен болельщикам в качестве футболиста их команды.
О переходе Йовича из «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.
В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.
- 12 июня 2019
-
14:08
-
14:00
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
12:43
-
12:43
-
12:25
-
12:12
-
12:12
-
11:33
-
11:14
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
08:50
-
08:37
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:25
-
04:59
-
04:50
-
04:42
-
03:55