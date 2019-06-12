Йович прошёл медосмотр перед презентацией в качестве игрока «Реала»

Новичок мадридского «Реала» нападающий Лука Йович успешно прошёл медицинское обследование в одной из клиник в столице Испании, сообщает пресс-служба «сливочных».



В скором времени на домашнем стадионе «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу» начнётся мероприятие, в ходе которого 21-летний серб будет представлен болельщикам в качестве футболиста их команды.



О переходе Йовича из «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

Йович прошёл медосмотр перед претентацией в качестве игрока «Реала» Фото : Официальный сайт «Реала»