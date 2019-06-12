Мбаппе забил первые 100 голов в карьере на два года быстрее, чем Роналду и Месси
В матче Андорра — Франция нападающий гостей Килиан Мбаппе забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й — в профессиональной карьере.
Достижение покорилось французскому вундеркинду в возрасте 20 лет и 173 дней — ни португалец Криштиану Роналду, ни аргентинец Лионель Месси не разменяли свою первую сотню голов быстрее. Роналду свой 100-й гол забил в возрасте 22 лет и 356 дней, а аргентинец — в возрасте 22 лет и 97 дней.
Напомним, 27 голов Мбаппе забил в составе «Монако», 60 за «ПСЖ» и 13 за сборную Франции. В своём возрасте он может похвастать тремя завоёванными чемпионствами Франции («Монако» — 1, «ПСЖ» — 2) и выигранным чемпионатом мира, на котором он был признан лучшим молодым игроком.
Игрок сборной Андорры скинул капюшон с Мбаппе, француз не оценил шутку
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