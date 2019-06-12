Роналду — кубку Лиги наций: скоро будешь в моём музее

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился радостью от завоевания трофея Лиги наций в составе национальной команды.



34-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с кубком и сопроводил её следующей подписью: «Скоро ты будешь в моём музее».

Напомним, финальная стадия первого в истории розыгрыша Лиги наций проходила в Португалии. В финальном матче, который состоялся 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту, хозяева турнира победили Нидерланды со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Гонсалу Гуэдеш. В игре за третье место Англия одолела Швейцарию в серии пенальти.



С турнирной сеткой плей-офф минувшего розыгрыша Лиги наций можно ознакомиться на «Чемпионате».