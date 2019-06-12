Мостовой: на матчи сборной России вызваны 30 человек, а играют одни и те же

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром (1:0).
«Слишком маленькая победа по счёту. Я думал, что будет как минимум 2:0. Хотя многие говорили, что мы их обыграем, как Сан-Марино – забьём им чуть ли не пять мячей. Но таких команд, как Сан-Марино, в Европе очень мало. А Кипр – довольно крепкая и обученная сборная. Да, мы были уверены, что обыграем их. Не ожидали, что счёт будет таким скромным, но моменты у нас были. Вот только реализация подвела.
Когда я увидел жеребьёвку, понял, что выходить из группы должны две команды – Бельгия и мы. Не вижу разницы между первым и вторым местом в группе. Оба дают командам путёвку на чемпионат Европы.
На матчи с Сан-Марино и Кипром были вызваны 30 человек, а играют одни и те же. Почему нельзя было в матче с Сан-Марино дать шанс ребятам, которые действительно заслужили этот вызов? Можно было бы сыграть и в три, и в четыре нападающих», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 12 июня 2019
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