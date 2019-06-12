Перес: Йович забил 27 голов за сезон, но фанаты «Реала» будут требовать большего

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе в клуб нападающего Луки Йовича, который сегодня, 12 июня, принял участие в своей презентации на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу».



«Лука провёл потрясающий сезон, забив 27 голов и став одним из самых результативных форвардов в Европе, но наши болельщики будут требовать гораздо большего, потому что они хорошо знают, что он может дать этой команде.



Мы прекрасно знаем, что многие клубы хотели заполучить Йовича, но он захотел быть частью «Реала» и исполнил свою мечту. Говорят, что в детстве Лука спал с этой футболкой. Спасибо, что выбрал наш клуб. В этой футболке ты сможешь вырасти в одного из лучших нападающих планеты», — приводит слова Переса пресс-служба «Реала».

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