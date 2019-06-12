«Шахтёр» (Донецк) объявил о назначении Каштру на пост главного тренера
Португальский специалист Луиш Каштру стал главным тренером ФК «Шахтёр» (Донецк). Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу сегодня, 12 июня, и рассчитано на два года. Ранее Каштру работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах. Луиш станет 33-м тренером в истории «Шахтёра».
В чемпионате Португалии сезона-2018/19 Каштру привёл «Виторию Гимарайнш» к пятой строчке турнирной таблицы.
Напомним, предыдущий тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека вчера, 11 июня, возглавил итальянскую «Рому». Под его руководством в сезоне-2018/19 донецкий клуб стал чемпионом Украины и обладателем национального кубка.
- 12 июня 2019
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