Сегодня, 12 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» нападающего Луки Йовича.



В ходе мероприятия сербский футболист предстал перед болельщиками «сливочных», отправил на трибуну несколько мячей и попозировал перед фотографами.

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» Фото : Официальный сайт «Реала»

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» Фото : Официальный сайт «Реала»

Напомним, о переходе 21-летнего футболиста стало известно 4 июня. Соглашение между «Королевским клубом» и Йовичем рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.