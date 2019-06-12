После ухода Роналду седьмые номера «МЮ» забили всего 15 голов в АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед», выступающие под номером 7, испытывают серьёзные проблемы с результативностью в последние 10 лет.



Как сообщает ESPN в «Твиттере», с момента ухода из английского клуба летом 2009 года нападающего Криштиану Роналду, носившего на спине данный номер, «семёрки» манкунианцев в сумме забили лишь 15 голов в английской Премьер-лиге.



За последние 10 лет под седьмым номером в «Манчестер Юнайтед» выступали Майкл Оуэн, Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария, Мемфис Депай и Алексис Санчес, который числится в команде в настоящий момент.



Роналду играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В 196 матчах за клуб он записал на свой счёт 84 гола. После ухода из «Манчестер Юнайтед» португалец девять лет защищал цвета мадридского «Реала», а летом прошлого года перешёл в «Ювентус».

Вудворд продолжит отвечать за трансферы в «Манчестер Юнайтед»