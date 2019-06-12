«Реал Сосьедад» объявил о трансфере форварда «Боруссии» Исака
Шведский нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Александер Исак продолжит карьеру в ФК «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение между «Реалом» и футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 10 млн.
В минувшем сезоне 19-летний швед выступал на правах аренды за голландский «Виллем II». В 18 матчах он забил 14 голов и отметился шестью ассистами.
«Мы желаем Александру всяческих успехов. Будем пристально следить за его достижениями», — заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
- 12 июня 2019
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