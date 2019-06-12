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Гамула: возможно, время Чалова в сборной России ещё не пришло

Гамула: возможно, время Чалова в сборной России ещё не пришло
Футбол / Евро-2020 0

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мыслями о выступлении сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы—2020, а также высказался о кадровых вопросах в национальной команде.

«На сегодняшний день главное – это три очка. Ребята после чемпионата России сразу поехали на сборы. Конечно, это утомительно, морально они уже были опустошены. Нельзя сказать, что не было настроя. Сейчас команда отдохнёт, а в сентябре будет показывать хороший футбол и результат. Сборная России займёт второе место в группе, с этим никаких проблем не будет.

Что касается внутренних резервов команды, всё зависит от футболистов, которые будут показывать свой уровень игры в чемпионате. Может, откроются новые звёзды. Возможно, время Чалова ещё не пришло. Не надо никуда спешить», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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