Главным тренером «Факела» назначен Оборин, который не тренировал 11 лет

Новым главным тренером «Факела» стал Сергей Оборин, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

«12 июня ФК «Факел» назначил главного тренера. Новым наставником нашей команды стал 63-летний футбольный специалист Сергей Оборин», — сказано в заявлении «Факела».

Сам Оборин, комментируя своё назначение, сказал: «Прежде всего хочу сказать, что мне приятно оказаться в клубе с такими богатыми традициями, историей и болельщиками. Начинаю свою работу в «Факеле» в очень нестандартной ситуации – сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу».

Ранее Оборин также работал с «Амкаром», «Крыльями Советов» и «Сибирью». После ухода из последнего клуба в 2008 году он не тренировал 11 последних лет.