«Реал» надеется, что Азар соберёт на стадионе больше людей, чем Роналду в 2009-м

Руководство мадридского «Реала» рассчитывает, что на презентации новичка клуба нападающего Эдена Азара, которая пройдёт завтра, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», соберётся аншлаг.



Как сообщают Marca, «сливочные» специально назначили мероприятие на вечер (19:00 по местному времени), чтобы на арену смогло прийти как можно больше людей. Более того, в клубе рассчитывают, что презентация соберёт больше, чем представление форварда Криштиану Роналду в 2009 году, которое посетили 70 тыс. человек. При этом «Сантьяго Бернабеу» способен вместить более 80 тыс. зрителей.



Первые пять сезонов в профессиональном футболе Азар провёл во французском «Лилле», после чего в 2012 году перебрался в «Челси». Эден является капитаном сборной Бельгии, за которую провёл 100 матчей и забил 30 голов.