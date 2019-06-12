Иско и Зидан стали жертвами воров
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и полузащитник его команды Иско стали новыми жертвами воров. Об этом сообщает La Sexta.
По информации источника, злоумышленники обокрали дома наставника и хавбека «сливочных». На момент совершения преступления ни французский специалист, ни испанский игрок у себя дома не находились.
Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты — Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората.
Напомним, Зидан вернулся в «Реал» в марте текущего года. Иско выступает на «Сантьяго Бернабеу» с лета 2013 года. Контракты тренера и игрока с «Королевским клубом» рассчитаны до лета 2022 года.
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- 12 июня 2019
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