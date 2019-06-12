Лунёв задержан в аэропорту, в его крови нашли 0,77 промилле алкоголя

В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили задержание голкипера сборной России и «Зенита» Андрея Лунёва в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.



По информации источника, Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании «Россия» и доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. После проведения данных процедур голкипера отпустили.



В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

Напомним, вчера, 11 июня, сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0). Сам Лунёв и «Зенит» пока не комментируют данную ситуацию.