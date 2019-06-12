Абидаль: тот, кто сомневается в том, чтобы играть за «Барселону», клубу не нужен
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль опубликовал в своём «инстаграме» пост со словами легендарного нидерландца Йохана Круиффа и его фото.
«Тот, кто сомневается в том, чтобы играть за „Барселону“, нам не нужен», — написал Абидаль. К цитате Круиффа он добавил: «Спасибо, Йохан, ты был прав».
В Испании слова спортивного директора каталонского клуба восприняли как сообщение защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, который выбирает между переходом в «Барселону» и «ПСЖ», который предлагает ему более выгодный личный контракт.
Позже в «Барселоне», как сообщает El Mundo Deportivo, проинформировали, что аккаунт Абидаля в «Инстаграме» был взломан. В настоящее время соответствующее сообщение уже удалено.
Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»
- 12 июня 2019
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