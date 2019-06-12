Абидаль: тот, кто сомневается в том, чтобы играть за «Барселону», клубу не нужен

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль опубликовал в своём «инстаграме» пост со словами легендарного нидерландца Йохана Круиффа и его фото.

«Тот, кто сомневается в том, чтобы играть за „Барселону“, нам не нужен», — написал Абидаль. К цитате Круиффа он добавил: «Спасибо, Йохан, ты был прав».

В Испании слова спортивного директора каталонского клуба восприняли как сообщение защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, который выбирает между переходом в «Барселону» и «ПСЖ», который предлагает ему более выгодный личный контракт.

Позже в «Барселоне», как сообщает El Mundo Deportivo, проинформировали, что аккаунт Абидаля в «Инстаграме» был взломан. В настоящее время соответствующее сообщение уже удалено.