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Абидаль: тот, кто сомневается в том, чтобы играть за «Барселону», клубу не нужен

Абидаль: тот, кто сомневается в том, чтобы играть за «Барселону», клубу не нужен
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль опубликовал в своём «инстаграме» пост со словами легендарного нидерландца Йохана Круиффа и его фото.

«Тот, кто сомневается в том, чтобы играть за „Барселону“, нам не нужен», — написал Абидаль. К цитате Круиффа он добавил: «Спасибо, Йохан, ты был прав».

В Испании слова спортивного директора каталонского клуба восприняли как сообщение защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, который выбирает между переходом в «Барселону» и «ПСЖ», который предлагает ему более выгодный личный контракт.

Позже в «Барселоне», как сообщает El Mundo Deportivo, проинформировали, что аккаунт Абидаля в «Инстаграме» был взломан. В настоящее время соответствующее сообщение уже удалено.

Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»
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