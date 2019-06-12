«Порту» предложил Зе Луишу контракт с зарплатой € 1,5 млн в год

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», сообщает Maisfutebol.

По информации источника, «драконы» уже сделали предложение красно-белым по 28-летнему нападающему. За футболиста португальский клуб готов заплатить менее € 10 млн, которые хочет получить за игрока «Спартак». Тем не менее «Порту» готов взять на себя отчисления за трансфер игрока клубам, которые его воспитали, и в налоговые инстанции. Кроме того «драконы» также готовы выплатить комиссионные агентам футболиста.

Сам Зе Луиш уже согласовал с «Порту» условия личного контракта и намерен вернуться в Португалию, где ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Брагу». Футболист готов пойти на снижение зарплаты с € 1,9 млн в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до € 1,5 млн в год, предложенных «драконами».