Российские клубы интересуются защитником «Гента» Бронном

Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot.
По информации источника, 23-летний футболист находится в поле интересов сразу нескольких отечественных клубов. Также за тунисцем следят «Бетис», «Севилья», «Фиорентина» и «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).
В завершившемся сезоне Бронн принял участие в 33 матчах на клубном уровне. На счету игрока 8 забитых мячей. Контракт защитника с «Гентом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 7 млн. Ранее Бронн также выступал за французские «Канн» и «Ньор». За сборную Туниса защитник сыграл 11 матчей и забил 1 мяч. Единственный гол в составе национальной команды он забил на чемпионате мира в России в ворота Бельгии (2:5).
- 12 июня 2019
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