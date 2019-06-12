Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет

Украинский полузащитник Александр Зинченко подпишет новый пятилетний контракт с «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По информации источника, выступления 22-летнего хавбека в минувшем сезоне убедили главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу оставить футболиста в клубе. Наставника чемпионов Англии впечатлила игра украинца на позиции левого защитника, где он составил конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Ожидается, что о продлении сотрудничества стороны объявят в ближайшее время.

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе «Манчестер Сити» украинец сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы.