Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Sport.es.



По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав. Отмечается, что сумма отступных в размере € 150 млн, прописанная в контракте Промеса с «Севильей», может осложнить заключение сделки.



В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне голландский хавбек принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи. Также Промес выступает в составе национальной команды Нидерландов, вместе с которой завоевал серебряные медали Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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