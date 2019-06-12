Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Sport.es.
По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав. Отмечается, что сумма отступных в размере € 150 млн, прописанная в контракте Промеса с «Севильей», может осложнить заключение сделки.
В августе 2018 года «Спартак» продал в «Севилью» Промеса, который подписал контракт до 2023 года. В минувшем сезоне голландский хавбек принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи. Также Промес выступает в составе национальной команды Нидерландов, вместе с которой завоевал серебряные медали Лиги наций УЕФА в 2019 году.
- 12 июня 2019
-
20:26
-
20:24
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:27
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:22
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:18
-
16:47
-
16:32
-
16:32
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:46
-
15:34
-
15:32
-
15:14
-
15:14
-
14:47
-
14:42