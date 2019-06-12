Рамос пригласил на свою свадьбу Зидана, Пике с Шакирой, Бускетса и Альбу
Стал известен список гостей, которые посетят свадьбу капитана «Реала» Серхио Рамоса с его избранницей Пилар Рубио. Об этом сообщает AS.
По информации источника, на мероприятие Рамосом и Рубио были приглашены главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Из игроков «Реала» свадьбу посетят Лукас Васкес, Лука Модрич и Кейлор Навас. Приглашение получили также игроки «Барселоны» Жерар Пике со своей спутницей Шакирой, Жорди Альба и Серхио Бускетс, бывший наставник «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске, нынешний главный тренер «красной фурии» Луис Энрике, экс-футболисты мадридского клуба Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Роналдо, Дэвид Бекхэм и Икер Касильяс.
Рамос: хотел, чтобы Мората вновь почувствовал удовольствие от забитого мяча
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