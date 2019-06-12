Себальос: Зидан был ясен в разговоре со мной, я принял его доводы

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Зидан был очень ясен в беседе со мной, я принял его доводы. У меня есть действующий контракт с „Реалом“, в котором прописана очень высокая сумма отступных. Если я уйду из „Реала“, то хочу играть в команде, где буду чувствовать себя важным. Хочу доказать, что могу конкурировать за место в составе любой команды в Европе. Я ещё молод и хочу играть и выигрывать. Не хочу провести ещё один год, не играя. Я хорошо начал прошлый сезон под руководством Лопетеги, но затем я отошёл на второй план… Самое важное для игрока — это доверие тренера, в сборной я чувствую себя важным игроком. У меня есть ещё четыре года контракта, и я надеюсь добиться успеха в „Реале“», — приводит слова Себальоса Marca.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса» за сумму в € 16,5 млн. В завершившемся сезоне на клубном уровне полузащитник сыграл 34 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.