«Динамо» объявило об уходе Хольмена
Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен покинул московский клуб, сообщает официальный сайт команды. Контракт 27-летнего шведского футболиста с «Динамо» истёк, продлевать соглашение стороны не стали.
«Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе. Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что «Динамо» навсегда останется в твоём сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Хольмен играл в составе «Динамо» с 2016 года. Всего за московский клуб защитник сыграл в 92 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 12 июня 2019
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