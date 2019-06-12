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«Динамо» объявило об уходе Хольмена

«Динамо» объявило об уходе Хольмена
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен покинул московский клуб, сообщает официальный сайт команды. Контракт 27-летнего шведского футболиста с «Динамо» истёк, продлевать соглашение стороны не стали.

«Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе. Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что «Динамо» навсегда останется в твоём сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Хольмен играл в составе «Динамо» с 2016 года. Всего за московский клуб защитник сыграл в 92 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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