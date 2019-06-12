Тарасов — о ситуации с Голуновым: важно, что власть смогла пойти на смелый шаг
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил соотечественников с праздником и прокомментировал прекращение уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова.
«Всех поздравляю с праздником — Днём России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами! Но праздник был бы неполным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Тарасова.
Тарасов: надеюсь, «Анжи» выживет. Ребята правда бились
- 12 июня 2019
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