Канадская экс-футболистка сообщила об угрозах убийством за критику сборной США

Бывшая футболистка «Орландо Прайд» и сборной Канады Кейлин Кайл сообщила, что получает угрозы убийством в свой адрес в связи с критикой женской национальной команды США.
Накануне сборная США разгромила национальную команду Таиланда в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд со счётом 13:0. Многие раскритиковали американок за слишком эмоциональное празднование голов даже при счёте 8:0, обвинив футболисток в неуважительном отношении к расстроенным соперницам.
«В сборной Канады мы бы никогда даже не подумали о том, чтобы сделать что-то подобное. На мой взгляд, это неуважительное и позорное поведение. Снимаю шляпу перед национальной командой Таиланда за то, что они не опустили головы», — приводит слова Кайл TSN.
Позже Кайл сообщила, что получила множество сообщений со смертельными угрозами после высказывания о сборной России.
«Людям, присылающим мне угрозы, — позвольте объяснить вам мои слова. Я никогда не говорила, что команды не должны стремиться забивать как можно больше на чемпионате мира. Пожалуйста, прочитайте всё высказывание. Я сказала прямо противоположное. Это чемпионат мира. Вы забиваете столько, сколько можете, и не останавливаетесь. Я сказала, что считаю чрезмерным и неуважительным празднование голов сборной США после того, как счёт достиг 8:0. Все могут выражать собственное мнение, но, пожалуйста, прекратите присылать угрозы убийством», — написала Кайл в «Твиттере».
- 12 июня 2019
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
20:49
-
20:41
-
20:26
-
20:24
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:27
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:22
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:18
-
16:47
-
16:32
-
16:32
-
16:10