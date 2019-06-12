«Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал» за € 48 млн

Защитник «Лиона» Ферлан Менди продолжит карьеру в «Реале», сообщает официальный сайт французского клуба.

«Лион» сообщает о переходе защитника Ферлана Менди в «Реал» за € 48 млн. Эта сумма может вырасти максимум ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Клуб благодарит футболиста за его выступления в составе команды, которые позволили ему с момента перехода в 2017 году и дебюта в Лиге 1, сыграть свой первый матч в составе сборной Франции. «Лион» желает игроку дальнейших успехов как в играх за «Реал», так и за сборную Франции», — говорится в заявлении «Лиона».

Всего в составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн.