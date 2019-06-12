Источник: «Спартак» близок к приобретению форварда «Ромы» Понсе

Нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе близок к переходу в московский «Спартак», сообщает журналист Пабло Мендоса в «Твиттере».



Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составит $ 8 млн. Ранее интерес к аргентинскому нападающему проявлял московский ЦСКА.



В минувшем сезоне Понсе выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал аргентинского футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

«Спартак» в минувшем сезоне набрал 49 очков и финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».