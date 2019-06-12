Лунёв рассказал о конфликте, произошедшем в аэропорту Внуково

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал инцидент, произошедший накануне в аэропорту Внуково.



«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать — и всё, мы никого не трогали, никому не мешали.



Получилась непонятная ситуация. Мы брали билет на ближайший рейс. Нам сказали, что надо поторопиться, потому что рейс сейчас будет закрываться. Мы взяли билеты в бизнес-класс, чтобы не мозолить глаза никому. Сдаём багаж, нам говорят: «Вы должны заплатить за багаж». Мы говорим: «Мы вроде купили билет за 10 тысяч до Питера?». Говорят: «Нет, у вас эконом». Мы говорим: «Давайте мы оплатим быстро, спокойно сдадим багаж, возьмём билеты и пройдём на регистрацию рейса». Девушка позвала сотрудника. Приходит сотрудник и начинает заново всё рассказывать нам. Я говорю: «Молодой человек, мы всё прекрасно понимаем. Дайте нам чек, мы оплатим и спокойно улетим. Вы понимаете, что у нас сейчас регистрация закроется». Слово за слово, он всё тянул, тянул, тянул, и потом просто на эмоциях я уже…» — приводит слова Лунёва РЕН ТВ.



Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Позже в пресс-службе «Зенита» сообщили, что Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте.

«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан