Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня
Президент «Эмполи» Фабрицио Корси сообщил, что ситуация с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и его возможной работой в «Ювентусе» может решиться к ближайшей субботе.
«У Сарри имеются проблемы с уходом из „Челси“. Сейчас он недоволен и немного пессимистичен, но в „Юве“ мне сказали, что верят, что всё решится к субботе», — приводит слова Корси Football Italia со ссылкой на Telelombardia.
В настоящее время спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи находится в Лондоне, где в ближайшее время должен встретиться с директором «Челси» Мариной Грановской для обсуждения будущего 60-летнего специалиста.
Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. С командой он выиграл Лигу Европы. В АПЛ синие финишировали третьими.
Акционер «Челси» в «Инстаграме» поблагодарил Сарри
- 12 июня 2019
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