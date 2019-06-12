Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня

Президент «Эмполи» Фабрицио Корси сообщил, что ситуация с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и его возможной работой в «Ювентусе» может решиться к ближайшей субботе.

«У Сарри имеются проблемы с уходом из „Челси“. Сейчас он недоволен и немного пессимистичен, но в „Юве“ мне сказали, что верят, что всё решится к субботе», — приводит слова Корси Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

В настоящее время спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи находится в Лондоне, где в ближайшее время должен встретиться с директором «Челси» Мариной Грановской для обсуждения будущего 60-летнего специалиста.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. С командой он выиграл Лигу Европы. В АПЛ синие финишировали третьими.