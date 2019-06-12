Йович: Роналду был моим кумиром в детстве

Новичок мадридского «Реала», нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Реала».



«Роналду был моим кумиром в детстве. Сейчас я не могу выбрать одного игрока „Реала“, на которого бы равнялся, потому что теперь мы все товарищи по команде. Я знаю, что „Реал“ провёл не лучший сезон, но надеюсь, что следующий будет лучше.



У меня пока не было возможности пообщаться с игроками „Реала“. Я бы очень хотел поговорить с Лукой Модричем, и, надеюсь, в ближайшее время получится это сделать», — приводит слова Йовича Goal.com.



О переходе Йовича из «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов — до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65–70 млн.

Йович: сейчас я самый счастливый парень в мире