«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

В общей сложности этим летом «Королевский клуб» потратил на усиление состава € 303 млн. «Сливочные» приобрели Эдена Азара («Челси», € 100 млн), Луку Йовича («Айнтрахт», € 60 млн), Эдера Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлана Менди («Лион», € 48 млн) и Родриго («Сантос», € 45 млн). Таким образом, «Реал» обновил свой рекорд десятилетней давности, когда трансферы Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», € 94 млн), Кака («Милан», € 67 млн), Карима Бензема («Лион», € 35 млн), Хаби Алонсо («Ливерпуль», € 34,5 млн), Рауля Альбиоля («Валенсия», € 15 млн), Альваро Негредо («Альмерия», € 5 млн), Альваро Арбелоа («Ливерпуль», € 4 млн) и Эстебана Гранеро («Хетафе», € 4 млн) обошлись ему в € 258,5 млн.