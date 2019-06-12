Медведев: планирую провести беседу с Лунёвым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что планирует провести беседу с голкипером команды Андреем Лунёвым в связи с инцидентом, произошедшем накануне в аэропорту Внуково.
«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Позже в пресс-службе «Зенита» сообщили, что Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте.
Напомним, вчера, 11 июня, сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0).
- 12 июня 2019
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