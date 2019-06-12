Коутиньо и Марсело — самые обесцененные игроки 2019 года по версии Transfermarkt

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и защитник «Реала» Марсело возглавили рейтинг игроков с наибольшей потерянной с начала этого года рыночной стоимостью по версии Transfermarkt.

Так, рыночная стоимость хавбека каталонского клуба упала на € 50 млн — со € 140 млн до 90 млн. Защитник «сливочных» потерял в цене € 45 млн — снижение с € 70 млн до 25 млн. Далее в рейтинге расположились Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Самуэль Юмтити (все — «Барселона»), их стоимость упала на € 25 млн. На € 20 млн подешевели Гарет Бэйл, Тони Кроос, Маро Асенсио (все — «Реал»), Мауро Икарди («Интер»), Жорди Альба («Барселона»), Тома Лемар («Атлетико») и Антуан Гризманн («Атлетико»).