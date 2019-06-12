Мбаппе — о слухах с требованиями к «ПСЖ»: ещё забыли, что хочу поиграть вратарём

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что предъявил руководству своего клуба ряд требований, чтобы остаться.

Так, в «твиттере» Transfer News появилось сообщение следующего содержания: «Представители Килиана Мбаппе прислали список требований руководству „ПСЖ“. Они включают: игрок должен гарантированно играть в центре нападения; игрок должен пробивать все пенальти, если находится на поле; игрок должен получить гораздо больший процент прав на своё изображение, если останется в клубе».

Позже под этим постом 20-летний нападающий написал: «Извините, вы кое-что забыли. Килиан Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Спустя сезон парижане выкупили контракт игрока за € 135 млн.