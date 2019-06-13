Д. Луис: «Челси» может бороться за любой титул

Бразильский защитник «Челси» Давид Луис отметил, что клуб способен бороться за любой титул. Ранее игрок продлил контракт с «Челси» до лета 2021 года.



«Новый контракт тоже много значит для меня. Я рад быть здесь, счастлив быть в этом клубе. Мне нравится „Челси“, и у меня всё ещё амбиции молодого игрока, поэтому есть возможно продемонстрировать свой голод.



Думаю, несколько месяцев назад никто не верил, что „Челси“ может вернуться и финишировать в первой тройке. Мы сделали это, а также выиграли в финале Лиги Европы. Думаю, если сохраним этот менталитет, сможем продолжить совершенствоваться и учиться. Мы можем бороться за любой титул. Если ты не думаешь о победе во всех турнирах, ты не можешь играть в великом клубе», — приводит слова Луиса официальный сайт «Челси».

«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом