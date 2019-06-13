«Манчестер Юнайтед» свернул интерес к Бэйлу

«Манчестер Юанйтед» не будет предпринимать попыток подписать вингера «Реала» Гарета Бэйла, утверждает Evening Standard.

По информации источника, «красные дьяволы» свернули интерес к 29-летнему игроку «сливочных». Этим летом манкунианский клуб сфокусируется на подписании перспективной английской молодёжи.

В завершившемся сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах на клубном уровне. На счету вингера 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 60 млн. Сам валлиец ранее заявлял, что не намерен покидать «Реал», даже если не будет получать стабильной игровой практики.

