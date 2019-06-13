Бывший португальский футболист сравнил игроков «Атлетико» с заключёнными

Бывший португальский футболист Фернандо Мендеш, оценивая перспективы форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико», который проявляет к нему интерес, сравнил игроков «матрасников» с заключёнными.
«Я не думаю, что Фелиш добьётся триумфа в „Атлетико“. Мне жалко наблюдать за футболистами с потрясающими игровыми качествами в этой команде. Они выглядят как заключённые», — приводит слова Мендеша AS со ссылкой на CMTV.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него отступные в размере € 120 млн.
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