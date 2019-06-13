Капитан сборной Кипра: Россия и Бельгия будут бороться за первое место в группе
Капитан сборной Кипра Андреас Авраам прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).
«Это был сложный матч. Мы играли против сильной команды, выкладывались по полной. К сожалению, проиграли, но сборная России — одна из лучших команд группы, после Бельгии. Думаю, эти две сборные будут бороться за первое место в группе. Ещё хотел бы отметить стадион в Нижнем Новгороде. Это одна из лучших арен, на которых я когда-либо играл в жизни: новая, великолепная», — приводят слова Авраама «Известия».
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
Полузащитник сборной Кипра: думаю, что счёт матча с Россией закономерен
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